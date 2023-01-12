İrem Derici'nin göğüsleriyle ilgili gelen yoruma verdiği cevap olay oldu

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in sorduğu "Vücudunda en beğendiğin yerin?" sorusuna "Göğüslerim" cevabını veren İrem Derici estetiklerini hiçbir zaman gizlemiyor. "Gerçek değiller çünkü, bunlara 4 bin euro verdim" diyen İrem Derici göğüslerini sergilemekten de çekinmiyor.

İrem Derici son olarak sosyal medyada kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

"Memeleriniz çok güzel" yorumunu paylaşan İrem Derici bu paylaşımı yaparken ise "Bugün 6 yaşına girdiler. Valla gözünüzün önünde büyüdü keratalar" diyerek şoke etti.

İrem Derici, estetik operasyonlara yabancı bir isim değil. Bugüne kadar üç burun ameliyatı oldu, göğüslerini ve dişlerini yaptırdı. Estetiklerini saklamayan Derici bu işlemler için 300 bin TL harcadı.