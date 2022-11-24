Kibariye'nin çarpıcı Seda Sayan itirafı şaşkınlık yaratttı

Şarkıcılar Kibariye ile Seda Sayan yıllar evvel aynı evi beraber paylaşmışlardı. Şimdi ikisi de çok ünlü isimler olan ikiliden Kibariye, Seda Sayan ile ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu. Star TV'de yayınlanan Doğu Demirkol'un sunduğu Alelade Show adlı programa konuk olan Kibariye, Seda Sayan ile 40 yıl aynı evi paylaştıklarını söyledi.

KİBARİYE'DEN OLAY SEDA SAYAN İTİRAFI: ONU BEN KEŞFETTİM

Kibariye, Sayan için "Onu ben keşfettim" dedi. 2. Sayfa adlı magazin programına göre; iki isim sadece 1 yıl ev arkadaşlığı yaptı. Seda Sayan tanıştıklarında Yüksel Uzel'in alt kadrosunda sahne almaktaydı.