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Ünlü şarkıcı beş yıl süren hasrete son veriyor

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, 5 yılı aşkın süredir ara verdiği müzik dünyasına iddialı bir dönüş yapıyor. Tan Taşçı'nın 2016 yılına damga vuran "Ona Söyle" şarkısını seslendiren Nadide Sultan, klip çekimini ise eşi Hakan Yonat'la yaptı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:20
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Şarkıcı Nadide Sultan 5 yıl aradan sonra tekrar müzik dünyasına dönüyor

Ünlü şarkıcı beş yıl süren hasrete son veriyor
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Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, bir Tan Taşçı bestesi olan "Ona söyle " isimli şarkısının klip çekimi için kameralar karşısına geçti. Güzel şarkıcının 5,5 yıl aradan sonra müzikseverlerin beğenisine sunacağı yeni şarkısının video klibi Kilyos sahilinde çekildi.

YÖNETMEN EŞTEN UYARI

Söz müziği Tan Taşçı, aranjesi Baran Etik, süpervizörlüğünü Alpay Aydın'ın üstlendiği "Ona söyle" isimli cover çalışmada sevilen şarkıcı da kendine has yorumunu yaptı.

Aynı zamanda eşi olan ünlü yönetmen Hakan Yonat tarafından çekimleri gerçekleştirilen klipte, sanatçıya orkestra arkadaşları da enstrümanlarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin de yer aldığı sette, yönetmen eşi Hakan Yonat, farklı açılardan yapılan çekimler sırasında kurgu gereği özellikle objektife bakılmaması hususunda Nadide Sultan'ı esprili bir dille uyararak yönlendirdi.

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