Şarkıcı Özcan Deniz’e ölüm tehdidi: Seni vuracağım, 1 haftan var

Sabah’ta yer alan habere göre, Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz, ünlü sanatçıyı ölümle tehdit etti. Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve kardeşi Melek Kasap bu tehdittin ardından ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ağır suçlamalarla şikayette bulundu.

Dilekçede, sanatçının 22 yıl boyunca menajerliğini yapan Ercan Deniz'in, hem sanatçının hem de kardeşinin can güvenliğini tehdit ettiği, mali usulsüzlüklere karıştığı ve kamuoyuna asılsız ithamlarda bulunduğu iddia edildi.

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile yaklaşık 22 yıl süren profesyonel ilişkisi, mali konularda yaşanan denetim kriziyle sona erdi. Sanatçının mali kayıtlar konusunda bilgi talebini reddeden Ercan Deniz'in, şirket üzerindeki tüm yetkileri elinde tuttuğu ve Özcan Deniz'in kazançlarıyla ilgili ciddi usulsüzlüklere karıştığı öne sürüldü.

TEHDİT, HAKARET VE ŞANTAJ

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Ercan Deniz'in hem Özcan Deniz'i hem de kız kardeşi Melek Kasap'ı ölümle tehdit ettiği anlara ait ses kayıtları. Kayıtlarda, Ercan Deniz'in "Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Melek Kasap ise ağabeyinin şirkette yaptığı tehditleri kanıtlamak için ses kaydı aldığı öğrenildi.

ÖFKESİ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Ercan Deniz'in ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar bulundurduğu, son bir yıldır sürekli tehditlerde bulunduğu belirtilerek, müvekkillerin ve ailelerinin hayati tehlike altında olduğu vurgulandı. Dilekçede, Ercan Deniz'in öfkesinin günden güne arttığı, olayın ciddi bir trajediye dönüşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

SES KAYITLARI DOSYAYA DELİL OLARAK EKLENDİ

Avukat İrem Demir Kural aracılığıyla yapılan başvuruda, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılması talep edildi. Dilekçeye, ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.

"BİR HAFTAN VAR, SENİ VURACAĞIM!"

Şikayet dilekçesinin devamında Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz'e yönelik hakaretler ve ağıza alınmayacak küfürler ettiği belirtildi.

Bu tehditlere Özcan Deniz'in eşi ve kız kardeşi Melek Kasap da dahil oldu.

Savcılığa sunulan dilekçede Melek Kasap bir uzlaşı sağlamak için Ercan Deniz'in şirketine gittiği can güvenliğinden endişe ettiği içinde konuşmaları kayıt altına aldığı anlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ercan Deniz'in tehdit ve hakaret içerikli ses kayıtlarında "Çocuğumun çocuğu or...pu olsun, karımı sen s... seni vuracağım" gibi cümlelerin sarf edildiği belirtilirken şikayet sonrası Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.