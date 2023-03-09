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Şarkıcı Reynmen ve Cansu Kurtaran'dan romantik aşk pozu

Reynmen, romantik bir pozunu paylaşarak Cansu Kurtaran ile ilişkisini ilan etti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:06
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Şarkıcı Reynmen ve Cansu Kurtaran'dan romantik aşk pozu

Şarkıcı Reynmen ve Cansu Kurtaran'dan romantik aşk pozu
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Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, bir süredir aşk yaşadığı Cansu Kurtaran ile ilişkisini ilan etti.

Bir süredir Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ileri sürülen Reynmen, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. İkili, bugün Instagram hesaplarından peş peşe romantik pozlarını yayınladı.

"Seni çok seviyorum"

Kurtaran'ı alnından öptüğü bir fotoğrafı yayınlayan Reynmen, kalp emojisi koydu. Kurtaran ise Reynmen'le çektirdiği fotoğrafları birleştirerek "Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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