Şarkıcı Sıla sevgilisinin yeni yaşın kutladı

Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli, bugün 39 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Gençoğlu, "Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, gecen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun. Hayat bugün nereden baksan öpücük ve kurabiye..." ifadelerini kullandı.

"SEN BANA BU HAYATIN KIYAĞISIN"

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıl da İlker Kaleli'nin doğum gününde, "Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima..." mesajını paylaşmıştı.