Şarkıcı Sıla ve İlker Kaleli gelen yardım çağrısına bir dakikada cevap verdiler

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle felaketi yaşadı. Herkesin seferber olduğu bu zor günlerde şarkıcı Sıla ve oyuncu sevgilisi İlker Kaleli de örnek olacak bir davranışa imza attı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, deprem bölgesinde olan ve daha önceki yayınlarına bağladığı, 11 yaşındaki Hüseyin ve Hasan kardeşler ile Eylül adlı başka bir depremzede çocuğun, üniversite sonuna kadar eğitim masraflarını karşılayacak gönüllü bulmak için çağrıda bulundu:

''Gelin Hasan ve Hüseyin Ayrılmış’ı biz okutalım. Var mı aranızda üniversite sonuna kadar masraflarını üstlenecek birileri? Bu iki çocukcağız şu anda depremin ilk gününde içecek su bulamayan, şu anda 11 yaşında, Kahramanmaraş’ta bir konteyner içinde, annesi, babası, hepsi depremzede olarak duruyorlar. Tamamen rastlantı olarak bizim yayınımızda karşımıza çıktılar. Biliyorum binlerce çocuk var, hangi birine yetelim diyeceksiniz. Ne bileyim en azından Hasan ve Hüseyin’e böyle bir dokunuşumuz olabilir mi? Bir de Eylül var. Bu üç çocuk.''

Cüneyt Özdemir, çağırısını yapar yapmaz oyuncu İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun bir dakika gibi bir sürede kendilerine geri dönüş yaparak, çocukların eğitim masraflarını üstlendiklerini duyurdu:

İSİMLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİLER

''Birinci dakikada bulduk. İsimlerini vermemi istemiyorlar, aslında hepimizin yakından tanıdığı ve sevdiği bir çift. Birkaç arkadaşımız daha aradılar, bulduk dedim. Sağ olsunlar, üç yavrumuzu üniversite sonuna kadar okutacaklar. İkizler ve Eylül çok şaşıracaklar kendilerine destek olan bu çifti. Söyleyeyim mi adlarını? Anında şey yaptılar, Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli.''