Şarkıcı ve sunucu Selen Görgüzel'in gündüz vakti içtiği şeyi öğrenenler çok şaşırdı

Daha önce güzellik uğruna birçok işlem yaptıran Selen Görgüzel bu sefer de daha dinç olmak için yeni doğum yapan arkadaşının sütünü içmeye başladı.

Şarkıcı ve sunucu Selen Görgüzel'in gündüz vakti içtiği şeyi öğrenenler çok şaşırdı

Şarkıları, dansları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, daha sağlıklı ve dinç olmak için anne sütü içmeye başladı.

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Doktor tavsiyesiyle böyle bir şey yapmaya başladığını söyleyen şarkıcı, bebeği olan bir arkadaşına süt sağdırdığını söyledi.

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"ANNE SÜTÜ ENFEKSİYONA İYİ GELİYOR"

Şimdilerde YouTube'da yayınlanan Beyaz Magazin programında yorumculuk yapan Görgüzel Snopmagazin'in haberine göre, çekim sonrası gittiği Nişantaşı'nda görüntülendi.

Pet şişenin içine koyduğu anne sütüyle dikkat çeken şarkıcı "Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor.

Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti.

Kanser hastalarına da çok faydası var. Yeni duyulmaya başlandı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik" diyerek herkesi şaşırttı.

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