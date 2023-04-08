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Yılmaz Morgül üç ünlü ismi hayatından sildiğini açıkladı

Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde hayatını kaybetmişti. Morgül, zor günlerin ardından yakın arkadaşı Pelin Suade ile görüntülendi. Morgül, bir çok ünlü ismi hayatından çıkardığını belirtti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:13
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Şarkıcı Yılmaz Morgül üç ünlü ismi hayatından sildiğini açıkladı

Yılmaz Morgül üç ünlü ismi hayatından sildiğini açıkladı
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Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül yılbaşı gecesi yaşamını yitirmişti.

Yılmaz Morgül, annesinin ölümünün ardından zor günler geçirmişti. Morgül, yakın arkadaşı Pelin Suade ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Annesi Fatma Morgül'ün vefatından sonra sanat camiasından birçok ismi hayatından çıkardığını söyledi. Morgül, "Bülent Ersoy benim annem vefat ettiğinde benim yanımda olmadı" dedi.

"Bu insanların bırakın telefon etmeyi, yanımda olmalarını çok isterdim" diyen Morgül, "İbrahim Tatlıses'in yanımda olmaması hayatımın en büyük şoklarından biri oldu.

Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen gibi isimleri tamamen hayatımdan sildim. Ne aradılar ne taziyeye geldiler. Ama ölüm hepimiz için. Yine Yılmaz Morgül onların başına bir şey gelse gider. Benim inancım bu, ailemden böyle gördüm. Beni çok üzdüler. Artık hayatımda bu tür insanları duymak, görmek istemiyorum" diye konuştu.

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