Şarkıcı Zeynep Bastık'ın paylaşmadığı bir bu kalmıştı. Paylaşımını okuyanlar 'yuh artık'dedi

Yaşadığı kaza yüzünden sakatlandığı için yılbaşı da dahil bir süre sahneden uzak kalarak 5 milyon TL kaybeden Zeynep Bastık şu sıralar sahnelere dönerek zararını kapatmayı planlıyor.

Kaza sonrası evinde dinlenirken iç çamaşırlı pozlarını sık sık paylaşmasıyla adından söz ettiren Bastık, .En son balkon pozlarıyla gündeme gelmişti.

Zeynep Bastık'tan bir ev hali pozu daha geldi. Kadınlara mahsus özel günlerin öncesinde olduğunu duyuran Bastık doğal hallerini paylaşarak "Hoşgeldin pms bebek" dedi.

Genç şarkıcının bu paylaşımına da beğeni yağarken bazı takipçileri ise 'Yuh artık Daha neler ''şeklinde yorum yaptılar

PMS NEDİR?

Halk arasında PMS olarak kısaltılan durum aslında premenstrüel sendrom yani adet öncesi sendrom anlamına gelir. Adet öncesi gerginlik, yani premenstrüel sendrom ya da kısaca PMS, adet öncesi dönemde kadınlar tarafından yaşanan duygu durum dalgalanmaları, göğüslerde hassasiyet, yemek isteği, yorgunluk, sinirlilik ve depresyon gibi çok çeşitli belirti ve semptomların bütününe verilen isimdir.