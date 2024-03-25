Şarlıurfa'da garip şeyler oluyor

Kaynak: AA
Şarlıurfa'da garip şeyler oluyor
Şanlıurfasporlu futbolcular maaş alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmazken kulübün resmi hesabından protesto kararının yayınlanması dikkat çekti.

TFF 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

PROSTESTO RESMİ HESAPTAN YAYINLANDI

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Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugün antrenmandan fotoğraf paylaşılmadığı için taraftarlardan özür dilendiği kaydedildi.

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