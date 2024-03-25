Şarlıurfa'da garip şeyler oluyor

TFF 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

PROSTESTO RESMİ HESAPTAN YAYINLANDI

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, bugün antrenmandan fotoğraf paylaşılmadığı için taraftarlardan özür dilendiği kaydedildi.