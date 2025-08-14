Sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Alanya’da sarp kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, tur teknesi çalışanlarınca kurtarıldı. Tekneyle doğaya salınan keçi, turistlerin ilgisini çekti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Alanya Kalesi'nin de bulunduğu yarımadanın ucundaki Cilvarda Burnu'nda meydana geldi. Bir keçinin 3 gündür sarp kayalık noktada mahsur olduğunu fark eden tekne işletmecileri harekete geçti. Turistleri gezintiye çıkaran teknenin biri kayalıklara yanaştırıldı. Teknenin pruvasındaki ahşap direğe çıkan çalışanlar, bir süre uğraştıktan sonra keçiyi kurtardı. Turistler de çalışmayı merakla izledi. Kurtarılmasının ardından bota alınan keçi tekne çalışanları tarafından başka noktada doğaya salındı.

