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SASA ve Hektaş yatırımcının kabusu oldu

SASA ve Hektaş borsanın kabusu oldu. Sert düşüşler yaşayan SASA ve Hektaş, endeksteki ağırlığı nedeniyle borsa endeksini aşağı çekiyor.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:03
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SASA ve Hektaş yatırımcının kabusu oldu

SASA ve Hektaş yatırımcının kabusu oldu
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SASA ve Hektaş hisse senedi sert düşüş nedeniyle bir kez daha devre kesti. İşlemlere ara verilen hisse senetlerinde değer kaybı yüzde 6’ya ulaşırken. endeksteki ağırlığı nedeniyle borsayı da aşağı çekiyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre güne 129 liradan başlayan SASA hisse senedi yüzde 5.84 değer kaybıyla 122 lira 60 kuruşa geriledi. Bu seviyeye ulaşınca borsa devre kesiciler devreye girdi ve işlemleri durdurdu.

Hektaş hisse senedinde de devre kesici devreye girdi ve işlemleri geçici olarak durdurdu.

ENDEKSTE AĞIRLIĞI

Öte yandan SASA ve Hektaş’ın endeksteki ağırlığının yüksek olması borsayı da aşağı çekiyor. SASA’nın 30 endeksine etkisi yüzde 21.353. Hektaş’ın ise yüzde 11.440.

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