4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Torreira şoku: Şaşkınlık yaratan açıklama

Galatasaray'a Torreira şoku: Şaşkınlık yaratan açıklama

Sarı-kırmızılı ekipte Torreira şoku yaşanıyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 18:43
Takip Et

Şaşkınlık yaratan açıklamaç Galatasaray'a Torreira şoku

Galatasaray'a Torreira şoku: Şaşkınlık yaratan açıklama
+
Aa
-

Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı sezon başında İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden 6 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Torreira, sarı kırmızılı kulübe 2026'ya kadar sözleşme imzalamıştı.

Ancak Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'un açıklamaları Galatasaray'da şaşkınlık yarattı.

Bentancur, şu ifadeleri kullandı:

"Lucas sezon sonunda ayrılmak istiyor. Bu nedenle birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
1
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
2
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
3
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
4
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
5
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
6
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
7
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Milli Savunma Bakanlığından SOLOTÜRK paylaşımı   
﻿Milli Savunma Bakanlığından SOLOTÜRK paylaşımı   
﻿Milli Savunma Bakanlığından SOLOTÜRK paylaşımı   
﻿Fıtıklara yeni çare; ağrılarının yüzde 80'i azalıyor
﻿Fıtıklara yeni çare; ağrılarının yüzde 80'i azalıyor
﻿Fıtıklara yeni çare; ağrılarının yüzde 80'i azalıyor
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.