Galatasaray'a Torreira şoku: Şaşkınlık yaratan açıklama

Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı sezon başında İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden 6 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Torreira, sarı kırmızılı kulübe 2026'ya kadar sözleşme imzalamıştı.

Ancak Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'un açıklamaları Galatasaray'da şaşkınlık yarattı.

Bentancur, şu ifadeleri kullandı:

"Lucas sezon sonunda ayrılmak istiyor. Bu nedenle birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum."