Sason Cobet Yayla yolu kardan temizlenip ulaşıma açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Batman’ın Sason ilçesinde Cobet Yayla yolu, kışın etkili olan kar yağışının ardından, Sason İlçe Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Vatandaşlar, yaylada kar keyfini doyasıya yaşadı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı birçok köy ve mezra yoluyla birlikte, vatandaşların kış aylarında eğlenmek amacıyla çıktığı Cobet Yayla yolunu da ulaşıma kapamıştı. Batman Valisi Ekrem Canalp ve Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın talimatı üzerine harekete geçen Sason İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşık 8 saatlik çalışma ile yayla yolunu temizleyerek ulaşıma açtı. Yayla yolunun açılmasıyla okulların da tatil olmasını fırsata çeviren bazı vatandaşların, ilçeye yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Cobet Yaylası'na çıkarak kar topu oynayarak kızaklar üzerinde kaymanın keyfini yaşadığı görüldü.

Sason Cobet Yayla yolu kardan temizlenip ulaşıma açıldı

Sason Cobet Yayla yolu kardan temizlenip ulaşıma açıldı

Sason Cobet Yayla yolu kardan temizlenip ulaşıma açıldı

Sason Cobet Yayla yolu kardan temizlenip ulaşıma açıldı

Sason Cobet Yayla yolu kardan temizlenip ulaşıma açıldı

Son Haberler
Şakir Paşa Ailesi'nin Donald Trump ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı!
Şakir Paşa Ailesi'nin Donald Trump ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı!
Sason Cobet Yayla yolu kardan temizlenip ulaşıma açıldı
Sason'da Cobet yayla yolu ulaşıma açıldı
Cübbeli Ahmet'ten Türklere skandal sözler! Canlarını mallarını cehenneme satmışlar
Cübbeli Ahmet'ten Türklere skandal sözler! Canlarını mallarını cehenneme satmışlar
Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi!
Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi!
Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’lilerle ortak gemisi: AKP'lilere yanaşınca girişimci CHP'lilere bulaşınca çete lideri
Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’lilerle ortak gemisi: AKP'lilere yanaşınca girişimci CHP'lilere bulaşınca çete lideri