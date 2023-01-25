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İtalyan ekiple anlaşma sağlandı: Beşiktaş'ta flaş Kaan Ayhan gelişmesi

Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde sona yaklaştı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:23
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Sassuolo'dan Beşiktaş'a sevindirici haber

İtalyan ekiple anlaşma sağlandı: Beşiktaş'ta flaş Kaan Ayhan gelişmesi
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Siyah-Beyazlılar milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Sassuolo’ya resmi teklifini sundu.

Teklife olumlu yaklaşan İtalyan kulübü, zorunlu satın alma opsiyonu konusunda ısrarcı değil.

Di Marzio'nun haberine göre; Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, Beşiktaş'ın kiralık teklifine 'evet' yanıtı verdiği öğrenildi.

 

UZLAŞMA SAĞLANIRSA TRANSFER GERÇEKLEŞECEK

Siyah Beyazlılar, Sassuolo ile satın alma opsiyonu bedelinde uzlaşma sağlaması halinde transfer gerçekleşecek.

3 sezondur İtalyan ekibinde forma giyen Kaan, oynadığı 55 maçta 2 gol attı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta görev yaptı.

Kaan Ayhan A Milli Takım formasını 51 kez giydi.

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