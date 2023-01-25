İtalyan ekiple anlaşma sağlandı: Beşiktaş'ta flaş Kaan Ayhan gelişmesi

Siyah-Beyazlılar milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Sassuolo’ya resmi teklifini sundu.
Teklife olumlu yaklaşan İtalyan kulübü, zorunlu satın alma opsiyonu konusunda ısrarcı değil.
Di Marzio'nun haberine göre; Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, Beşiktaş'ın kiralık teklifine 'evet' yanıtı verdiği öğrenildi.
UZLAŞMA SAĞLANIRSA TRANSFER GERÇEKLEŞECEK
Siyah Beyazlılar, Sassuolo ile satın alma opsiyonu bedelinde uzlaşma sağlaması halinde transfer gerçekleşecek.
3 sezondur İtalyan ekibinde forma giyen Kaan, oynadığı 55 maçta 2 gol attı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta görev yaptı.
Kaan Ayhan A Milli Takım formasını 51 kez giydi.
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