Satılacak kuzuları kurtlar parçaladı

Kaynak: İHA

Denizli’de aç kalınca dağdan köye inen kurtlar, köyde çobanlık yapan ailenin kurbanda satmak için beslediği 22 kuzuyu telef etti. Kurtlardan kaçan 4 küçükbaş hayvan ise kayboldu.

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi'nde yiyecek bulamadıkları için gece yarısından sonra dağdan köye inen kurtlar, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Okan Yılmaz’ın ağılına girdi.

Kurban Bayramında satılmak için beslenen 26 tane kuzudan 22'sini telef eden kurtlar, gürültüyü duyan ailenin ağıla gelmesi sonucu kaçarak uzaklaştı. Ağıla giren kurtlardan korkan diğer 4 hayvan ise kaçtıkları ormanlık alanda kayboldu.

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Kurbanlık olarak beslediği 26 kuzusundan 22'sinin kurtlar tarafından telef edildiği ve 4 hayvanın da kaçarak kaybolduğu belirten yetiştirici Okan Yılmaz, 600 bin TL’ye yakın zararın olduğunu söyledi.

Başka birisinde hayvanlarına zarar gelmeden bu konuda bir önlem alınmasını isteyen Yılmaz, "Dağdan inen kurtlar 22 tane hayvanımızı telef etti. Kurban Bayramında satmak için beslediğimiz hayvanlardı. Hayvanlarımın tümü telef oldu. Mahallemizde bu olay neredeyse her hafta başımıza geliyor" dedi.

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Yılmaz "Kurtlar dağdan köye inip ahırlarımıza girip hayvanlarımızı öldürüyor. Canımızı yakıyor. Her gece bugün kimin ahırına kurt girecek, kimin hayvanlarını öldürecek diye düşünüyoruz. Bizler yetkilerin bu konuda önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

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Yılmaz "Bu olayın bir şekilde çözüme ulaşmasını istiyoruz. Kurtlar dağdaki domuzları yemiyor, bizim hayvanlarımıza zarar veriyor. Bu mahallede herkes hayvancılık yapıyor, başka kimsenin canı yanmadan bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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