Satılan her kola şişesi için Filistin'e bağış kampanyası. Satış rekoru kırdı

Her gün içinde çocukların da bulunduğu sivillerin hedef alındığı İsrail saldırıları nedeni ile Filistin'de ölen insanlar haberlere konu oluyor. Bu durum çoğu Müslüman ülkelerde İsrail karşıtı gösteriler ve boykotlar olarak karşılık buluyor.

SATILAN HER ŞİŞE İÇİN FİLİSTİN'E BAĞIŞ KAMPANYASI

İsrail ile bağlantılı olduğu düşünülen markalara olan boykotların başında ise Coca Cola markası geliyor. Her ne kadar ABD merkezli bir şirkete bağlı olsa da Coca Cola'nın İsrail'i desteklediği genel yargı olarak kabul görüyor.

Kola içmekten vazgeçemeyenler ise Coca Cola yerine başka markalara yönelirken Bangladeş merkezli bir kola şirketi bu durumu fırsata çevirdi. Satılan her kola şişesi için Filistin'e bağışta bulunacaklarını açıklayan Mojo kola satış rekorları kırmaya başlarken ülkede Coca Cola satışları dibi gördü.

FİLİSTİN BAYRAKLI ŞİŞELER HAZIRLANDI

Mojo şirketinin ikinci hamlesi ise , kola şişelerinin üzerine Filistin bayrağı basmak oldu. Şişelerde satılan her Mojo koladan Filistin'e yardım gittiği de açık açık belirtildi.

9 MİLYONLUR BAĞIŞ GİTTİ

Son açıklamalara göre Mojo üzerinden Filistin'e yapılan bağış, 9 milyon TL'yi aştı.