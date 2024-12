Satranç ustası kot pantolon giydiği için Dünya Şampiyonası'dan ihraç edildi

New York'ta düzenlenen Hızlı Satranç Dünya Şampiyonası'nda, dünya sıralamasının zirvesindeki Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen'in kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilmesi, satranç dünyasında büyük bir tartışma başlattı. 34 yaşındaki Carlsen, turnuva sırasında kot pantolon giydiği için 200 dolar para cezasına çarptırıldı ve turnuva organizatörleri tarafından kendisine kıyafetini değiştirmesi için ultimatom verildi.

DİSKALİFİYE VE GERİ DÖNÜŞ KARARI

Carlsen, verilen bu ultimatomu reddederek kıyafetini değiştirmeyeceğini açıkladı. Bunun ardından 9. turda diskalifiye edilen Carlsen, turnuvadan tamamen çekildiğini duyurdu. "Buradan ayrılıp, havanın biraz daha güzel olduğu bir yere gitmeyi planlıyorum," sözleriyle tepkisini dile getiren Norveçli oyuncunun bu kararına, hayranları ve satranç otoriteleri farklı tepkiler verdi.

The World No. 1 Magnus Carlsen got kicked out of a Chess tournament for wearing JEANS



“Fine. I'm Out, Fuck You.”



pic.twitter.com/iIK2NxAve0