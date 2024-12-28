Satranç ustası kot pantolon giydiği için Dünya Şampiyonası'dan ihraç edildi

Baran Yalçın
Satranç ustası kot pantolon giydiği için Dünya Şampiyonası'dan ihraç edildi

Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen, kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilerek Hızlı Satranç Şampiyonası’ndan çekildi. Olay dünya genelinde yankı uyandırdı.

New York'ta düzenlenen Hızlı Satranç Dünya Şampiyonası'nda, dünya sıralamasının zirvesindeki Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen'in kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilmesi, satranç dünyasında büyük bir tartışma başlattı. 34 yaşındaki Carlsen, turnuva sırasında kot pantolon giydiği için 200 dolar para cezasına çarptırıldı ve turnuva organizatörleri tarafından kendisine kıyafetini değiştirmesi için ultimatom verildi.

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DİSKALİFİYE VE GERİ DÖNÜŞ KARARI

Carlsen, verilen bu ultimatomu reddederek kıyafetini değiştirmeyeceğini açıkladı. Bunun ardından 9. turda diskalifiye edilen Carlsen, turnuvadan tamamen çekildiğini duyurdu. "Buradan ayrılıp, havanın biraz daha güzel olduğu bir yere gitmeyi planlıyorum," sözleriyle tepkisini dile getiren Norveçli oyuncunun bu kararına, hayranları ve satranç otoriteleri farklı tepkiler verdi.

FIDE'NİN AÇIKLAMASI

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), yaptığı açıklamada, Carlsen'in uzun yıllardır geçerli olan turnuva kıyafet kurallarını açıkça ihlal ettiğini belirtti. "Jeans giymek, bu tür turnuvalarda yıllardır yasaklanmış durumda ve tüm katılımcılar bu kuralların farkında," denildi. Federasyon, bu tür kuralların, turnuva atmosferini korumak ve profesyonellik standartlarını sağlamak amacıyla uygulandığını ifade etti.

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TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Carlsen'in bu kararı, bazı çevrelerce gereksiz bir tepki olarak değerlendirilirken, diğerleri kıyafet kurallarının esnetilmesi gerektiğini savundu. Özellikle sosyal medyada başlayan tartışmalar, satranç dünyasında gelenek ve modernleşme arasındaki çatışmayı yeniden gündeme getirdi.

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SATRANÇ DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM Mİ?

Carlsen’in bu davranışı, sadece bir spor etkinliğini değil, aynı zamanda satranç dünyasının mevcut kurallarının sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Sporcuların özgürlüklerine ve kişisel tercihlerine daha fazla alan açılması gerektiği yönünde çağrılar artıyor.

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