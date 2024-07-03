Satranç ustası milyarder Türk teknoloji devini satın aldı

Satrança 7 yaşında başlayan Alan Trefler, 1975 yılında Dünya Açık Satranç Şampiyonası'nda Grand Master Pal Benko ile birinciliği paylaşarak büyük bir başarı elde etti ve o dönemde büyük usta unvanını kazanan en genç isimlerden biri oldu. Kariyerinde satranç hobisini ve eğitim aldığı yazılım mühendisliğini birleştiren Trefler, 1983 yılında Pegasystems'i kurdu.

Mart 2017’de ilk kez Forbes Milyarderler Listesi’nde yer alan Trefler’ın liderliğindeki Pegasystems, günümüzde 5 bine yakın çalışanıyla ve 1.5 milyar doları aşan cirosuyla ING, Lloyds Banking Group, PayPal, Cisco gibi global devlerle işbirliği yaparak küresel çapta etkin bir şirket haline gelmiştir. 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Pegasystems’in patronu olarak Trefler, şirketin başarılı hikayesine bir yenisini daha ekledi.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Pegasystems, Türkiye’de uzun yıllardır işbirliği yaptığı Türk firması Ultima’yı satın aldı. ABD’li devin internet sitesinden duyurduğu bilgilere göre Pegasystems, İstanbul merkezli Ultima IT’yi satın almak için kesin bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Satış sürecinin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Pegasystems’in Kurucusu ve CEO’su Alan Trefler, “Pega ve Ultima, yedi yıldan uzun süredir başarılı bir iş ortaklığı yürütüyor. Bu satın alma, Türkiye’deki mevcut müşterilerimiz için sağlam bir destek ağı sunacak ve ek yerel satış, teslimat ve destek kaynakları sağlayacaktır. Ultima’nın kanıtlanmış uzmanlığını Pega ailesine katılarak, müşterilerimize bekledikleri düzeyde uygulama uzmanlığı, hizmet ve destek sunabileceğimizi ve güvenilir ilişkilerin sürekliliğini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Ultima’nın Genel Müdürü Sinan Çilesiz ise, “Pegasystems ile harika bir işbirliğimiz var ve Pega’nın yazılımının Türkiye’deki potansiyelinden büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ultima birçok büyük şirketle çalışarak bulut teknolojilerinden siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Ultima’nın işinin büyük bir kısmı, Pegasystems’in CRM uygulamalarına ve Pega 7 platformuna dayanan stratejik iş uygulamaları ve BT altyapısı geliştirmektedir.