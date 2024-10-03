Savaş gazisi muhabire büyük ahlaksızlık

Düzenleme: Hava Arabacılar
Savaş gazisi muhabire büyük ahlaksızlık

BBC muhabiri Frank Gardner, LOT Polonya Havayolları’nda tekerlekli sandalye olmaması nedeniyle tuvalete sürünerek gitmek zorunda kaldı.

Engelli bir savaş muhabiri, havayolunun tekerlekli sandalye kullanımını yasaklaması nedeniyle yakın zamanda Londra’ya giden bir uçuşta tuvalete sürünerek gitmek zorunda kaldığını söyledi. 63 yaşındaki BBC muhabiri Frank Gardner, bu onur kırıcı deneyimi Pazartesi günü X’te paylaştı. Gardner, Varşova’dan dönüş uçuşunda tuvalete gitmek için LOT Polonya havayolunun zemininde sürünmek zorunda kaldığını belirtti. Suudi Arabistan’da 20 yıl önce El Kaide militanları tarafından vurularak felç bırakılan deneyimli gazeteci, engelli bireyler için bu durumun ayrımcılık olduğunu vurguladı. Paylaşıma Gardner’ın bacaklarının uçağın zemininde olduğu bir fotoğraf da eşlik etti.

HAVAYOLU ŞİRKETİNE TEPKİLER ARTIYOR

Gardner, kabin ekibinin ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ve özür dilediklerini, ancak sorunun havayolunun politikalarından kaynaklandığını belirtti. 21. yüzyıla uygun politikalar benimsenene kadar LOT ile uçmayacağını ifade etti. Salı günü BBC Breakfast programında da bu insanlık dışı olayı tartıştı. Gardner, Varşova’dan Londra’ya seyahat ettiği Polonya havayolu şirketi LOT’un uçakta koridor koltuğu olmamasının hava yolculuğu açısından utanç verici bir durum olduğunu söyledi. Tuvalete gitmek için kabin ekibinin yardım teklif ettiğini, ancak bunun yeterli olmadığını ve uçağın zemini boyunca sırt üstü sürünmek zorunda kaldığını belirtti. Kabin ekibinin çok utanmış olduğunu ve ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını ekledi. Gardner, uçakta koridor koltuğu bulundurmanın zor olmadığını, bu koltukların bir bebek arabasının boyutuna kadar katlanabileceğini ve bir üst dolaba veya bir dolaba sığabileceğini vurguladı.

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