Savaş gazisi muhabire büyük ahlaksızlık

Engelli bir savaş muhabiri, havayolunun tekerlekli sandalye kullanımını yasaklaması nedeniyle yakın zamanda Londra’ya giden bir uçuşta tuvalete sürünerek gitmek zorunda kaldığını söyledi. 63 yaşındaki BBC muhabiri Frank Gardner, bu onur kırıcı deneyimi Pazartesi günü X’te paylaştı. Gardner, Varşova’dan dönüş uçuşunda tuvalete gitmek için LOT Polonya havayolunun zemininde sürünmek zorunda kaldığını belirtti. Suudi Arabistan’da 20 yıl önce El Kaide militanları tarafından vurularak felç bırakılan deneyimli gazeteci, engelli bireyler için bu durumun ayrımcılık olduğunu vurguladı. Paylaşıma Gardner’ın bacaklarının uçağın zemininde olduğu bir fotoğraf da eşlik etti.

Wow. It’s 2024 and I’ve just had to crawl along the floor of this LOT Polish airline to get to the toilet during a flight back from Warsaw as “we don’t have onboard wheelchairs. It’s airline policy”. If you’re disabled and you can’t walk this is just discriminatory. pic.twitter.com/aFuxo89DR5