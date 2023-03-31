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IMF, savaşın sürdüğü ülkeye finansman desteğini açıkladı

IMF, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya finansman desteği vereceğini açıkladı. Ukrayna bu destek kapsamında IMF'den 15,6 milyar dolar alacak.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 22:07
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Savaştaki ülkeye IMF'den destek

IMF, savaşın sürdüğü ülkeye finansman desteğini açıkladı
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Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'ya 15,6 milyar dolarlık finansman desteğini onayladı.

115 MİLYAR DOLARLIK DESTEĞİN BİR PARÇASI

IMF'den yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik toplam 115 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15,6 milyar dolarlık finansmanın onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu kararının yaklaşık 2,7 milyar doların derhal ödenmesine izin verdiği aktarıldı.

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Söz konusu finansman paketiyle son derece yüksek bir belirsizlik döneminde ekonomik ve finansal istikrarın sürdürülmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, borç sürdürülebilirliğinin sağlanması ve Ukrayna'nın savaş sonrası dönemde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım yolundaki toparlanmasını destekleyen reformların teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

IMF, söz konusu finansman paketi için Ukrayna ile anlaşma sağlandığını geçen hafta duyurmuştu.

Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Gavin Gray liderliğindeki IMF heyetinin 8-15 Mart'ta Polonya'da Ukraynalı yetkililerle 4 yıllık bir ekonomik program hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.

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