Savaştan kaçtı Türk polisin hayatını kurtardı. Böyle aşk filmlerde olur

Adana’da görev yapan polis memuru Erdinç Çakar, bir arkadaşının aracılığıyla Ukraynalı ekonomist Liliia Yhimets (50) ile internet üzerinden tanıştı. İkili, ortak bir dil bilmemelerine rağmen çeviri programlarıyla bir ay boyunca sohbet etti ve birbirlerine aşık oldu.

Ancak Liliia’nın hayatı, 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla altüst oldu. Çatışmaların sürdüğü Mykolaiv kentinde yaşayan Yhimets, Avrupa’ya gitme seçeneği varken aşkı için Türkiye’yi tercih etti ve Adana’ya geldi.

Burada yeni bir hayat kuran çift, sadece bir ay içinde evlenerek mutlu bir yuva kurdu. Ancak evliliklerinin ikinci yılında Erdinç Çakar’a böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Doktorlar organ nakli gerektiğini belirtirken, Çakar’ın ablası ve kız kardeşinin böbrekleri uygun bulunsa da sağlık sorunları nedeniyle bağış yapamadılar. Umutların tükendiği noktada Liliia Yhimets, eşine böbreğini vermeye karar verdi.

Nakil sürecine ilişkin konuşan Erdinç Çakar, “Liliia bir gün bana ‘Hadi hastaneye gidiyoruz, sana böbreğimi vereceğim’ dedi. Çok şaşırdım çünkü böyle bir talebim olmamıştı. Testler yapıldı ve kan gruplarımızın uyumlu olduğu ortaya çıktı. Ancak prosedür gereği yabancı uyruklu olduğu için bir yıl beklememiz gerekti. Sonunda başarılı bir ameliyatla sağlığıma kavuştum” ifadelerini kullandı.

Liliia Çakar ise eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: “Savaşın içindeydim ama aşkım için buraya geldim. Hiç yabancılık çekmedim, burası artık benim evim. Onunla ömrümün sonuna kadar yaşamak istiyorum. Hiç tereddüt etmeden böbreğimi verdim çünkü onun yaşaması benim için her şeyden önemliydi.”