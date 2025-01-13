Savcılık harekete geçti! Ayşe Barım hakkında flaş karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gibi oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatılmıştı.

Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Sabah’ta yer alan habere göre menajer hakkında yurt dışına kaçma şüphesiyle yurt dışı çıkış yasağı verildi.

SOSYAL MEDYA İDDİALARI İNCELENİYOR

Rekabet Kurulu'nun kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada iddiaları inceliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Savcılık, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı verdi.

HEDEFTEKİ İSİMLER İFADE VERECEK

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in ilişkilerinin gerçek olmadığı ve reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği ileri sürülmüştü.

Bu ciddi iddiaların ardından savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ifade vereceği ve MASAK tarafından banka hesaplarının tek tek inceleneceği ortaya çıktı.

Öte yandan kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da incelenecek.

Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.