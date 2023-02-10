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Gaziantep'te yıkılan binada 'kolon kesildi' iddiası: Savcılık soruşturma başlattı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kesilen kolon iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 06:02
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Savcılık soruşturma başlattı: Gaziantep'te yıkılan binada 'kolon kesildi' iddiası

Gaziantep'te yıkılan binada 'kolon kesildi' iddiası: Savcılık soruşturma başlattı
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkılan ve şu ana kadar sadece 2 kişinin sağ çıktığı Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın zemin katında bulunan banka tarafından binanın kolonlarından birinin kesildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İHA’nın haberine göre; 12 kat ve 22 daireden oluşan binanın 'dönerek' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi.

SAVCILIK İNCELEYENE KADAR ENKAZ KALDIRILAMAYACAK

Yaklaşık 92 saattir aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarının ilk gününde 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Binanın enkazından ise inceleme başlatıldı. Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi.

Enkazda hırsızlık ve yağma gibi olayların yaşanmaması için ise güvenlik görevlileri de yığıntıların çevresinde nöbet tutuyor.

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