Savcılıktan şok karar. 'Öcalan’ın İfade Özgürlüğü Var'

Hakkında kırmızı bülten bulunan Osman Öcalan, 23 Haziran 2019’da İstanbul seçimlerinden önce TRT'ye çıkarılmış, seçimden günler önce de Anadolu Ajansı, Öcalan'ın mektubunu servis etmişti.

Halk TV'nin haberine göre, büyük tepki toplayan olaylar sonucunda, iki kurum hakkında şikayetler yapılmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı yapılanları 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlayarak şikayetleri karara bağladı.

31 Mart 2019’daki yerel seçimleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu kazanmış ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'usulsüzlük' iddiaları bulunduğunu öne sürerek seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

SEÇİMDEN GÜNLER ÖNCE YAYINA ÇIKARILMIŞTI

23 Haziran 2019 tarihinde yenilenecek seçim öncesi, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkması büyük bir tepki toplamıştı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yakalama kararı olan Öcalan'ın kamu yayıncısı TRT'de açıklamalarda bulunması üzerine muhalefet "Terörün propagandası" şeklinde karşı çıkarken, seçimlere üç gün kala Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın İmralı ziyareti sonrasında Öcalan'ın mektubunun Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna servis edilmesi de gündem yaratmıştı.

Öcalan'ın söz konusu açıklamalarda, yerel seçimlerde Kürt halkının taraf olmaması ve Ekrem İmamoğlu'na oy vermemesi çağrısı üzerine, muhalefet tarafından "İktidarın seçimi kazanmak için terör propagandasına göz yumması" şeklinde eleştirilerin hedefi olurken, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, TRT ve Anadolu Ajansı hakkında yapılan şikayetleri bugün karara bağladı.

"ÖCALAN'IN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR"

Savcılık, şikayetle alakalı konu için soruşturmaya yer olmadığını vugularken, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ve Abdullah Öcalan’ın mektubunun AA’dan servis edilmesinin, Öcalanlar’ın ifade özgürlüğü ve basının haber verme özgürlüğü çerçevesinde kaldığını belirterek, AA ve TRT'nin yaptıklarının basın özgürlüğü olduğunu açıkladı.