Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama: Zap’ta kilit kapandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama: Zap’ta kilit kapandı

Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu'na yönelik açıklamasında "Zap’ta" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin "Kilit kapanıyor" mesajları veriyordu.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler son durum hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap’ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir."

"Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

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