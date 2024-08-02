Savunma ve havacılık sanayisinde dev ihracat

Görgün, sosyal medya paylaşımında, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının temmuzda 431 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyerek, "İlk 7 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4'lük bir artış sergileyerek 3 milyar 335 milyon dolar olarak gerçekleşti." İfadelerini kullandı.

Görgün, bu rakamla, son 12 ayda gerçekleşen savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yüzde 13,4'lük artarak 5 milyar 831 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Görgün, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlama hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek savunma sanayisi alanında ihracatın bu yükselen grafiğinde emeği olan tüm şirketlere ve çalışanlarını kutladıklarını söyledi.