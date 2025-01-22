Saygı Öztürk, Ümit Özdağ’ın iki isteğini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Özdağ’ın gözaltı sürecinde 2 isteği olduğunu Sözcü TV yazarı Saygı Öztürk açıklandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Ümit Özdağ, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Sözcü TV yazarı Saygı Öztürk, Ümit Özdağ’ın tutuklanmadan önce gözaltı sırasında 2 isteğini bugünkü köşe yazısında aktardı.

ÖZDAĞ’IN 2 İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Ümit Özdağ’ın Özel Kalem Müdürü Gülay Kaloğlu’nu arayarak, “Gülay Hanım, bilgin var mı bilmiyorum. Polis beni gözaltına alıyor. Evden hemen tansiyon ilacımı getirin” isteğinde bulundu. Saygı Öztürk, bir diğer isteğini hastaneden Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu’nu telefonla aradı. Karamahmutoğlu, ‘Hocam bir isteğiniz var mı?’ sorusuna Özdağ, “Oğlum Alp’e annesiyle birlikte iyi bakın, iyi anlatın” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ardından Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, dün Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.