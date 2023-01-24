Diyanet için skandal ihale iddiası. Sayıştay denetimine yakalanmamak için bakın ne yaptılar

Merkez yönetimden ayrılan milyarlarca liralık bütçesiyle 2023 yılında 6 bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Sayıştay denetimine takılmamak için yaptığı uygulama yeni tartışmalara kapı araladı. Başkanlık, 2023 yılı için bastıracağı çocuk duvar takvimi ihalesini Sayıştay denetimine takılmadan istediği şirkete verebilmek amacıyla, aynı iş için bir ay arayla iki ayrı ihale düzenledi.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 1 Aralık 2022 ve 6 Ocak 2023 tarihlerinde “2023 Yılı Diyanet Çocuk Duvar Takvimi (12 Yaprak) Basım Hizmet Alım İşi” adıyla iki ayrı ihale düzenledi.

İhaleler, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen parasal limit olan 728 bin TL’nin altında kalan ihalelerin pazarlık yöntemiyle düzenlenmesine olanak sağlayan 21/F maddesiyle düzenlendi ve her iki ihale de aynı iş ikiye bölündüğü için 728 bin TL’lik parasal sınırın altında kaldı.

Diyanet’in pazarlık yöntemini kullanabilmek için yaptığı bu uygulamanın kazananı ise Başak Matbaacılık oldu. Diyanet’ten aldığı yüzlerce milyon liralık ihalelerle sıklıkla gündeme gelen Başak Matbaacılık, 1 Aralık 2022’de düzenlenen ihaleyi 708 bin 750 TL karşılığında, 6 Ocak 2023’te düzenlenen ihaleyi ise 724 bin 500 TL karşılığında kazandı. Çocuk takviminin basılması için Diyanet’in kasasından çıkan toplam para ise 1 milyon 433 bin 250 TL oldu. İhale kapsamında kaç adet takvim bastırılacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

SAYIŞTAY UYARMIŞTI

Diyanet’in geçmiş yıllarda keyfi olarak 21/B pazarlık usulü ile düzenlediği ihaleler Sayıştay denetçilerine takılmış ve Diyanet’in 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki rekabet, eşit muamele ilkelerine aykırı davrandığını vurgulamıştı.

Kamu kurumlarının, 728 bin TL’lik parasal sınırın üzerindeki ihalelerde pazarlık yöntemini kullanabilmesi için doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen bir durumun oluşması gerekiyor.