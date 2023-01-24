24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet için skandal ihale iddiası. Sayıştay denetimine yakalanmamak için bakın ne yaptılar

Diyanet için skandal ihale iddiası. Sayıştay denetimine yakalanmamak için bakın ne yaptılar

Diyanet'in Sayıştay denetimine yakalanmamak için 2023 yılı için bastıracağı çocuk duvar takvimi ihalesinde yaptığı uygulama tartışma yarattı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:17
Takip Et

Sayıştay denetimine yakalanmamak için bakın ne yaptılar. Diyanet için skandal ihale iddiası

Diyanet için skandal ihale iddiası. Sayıştay denetimine yakalanmamak için bakın ne yaptılar
+
Aa
-

Merkez yönetimden ayrılan milyarlarca liralık bütçesiyle 2023 yılında 6 bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Sayıştay denetimine takılmamak için yaptığı uygulama yeni tartışmalara kapı araladı. Başkanlık, 2023 yılı için bastıracağı çocuk duvar takvimi ihalesini Sayıştay denetimine takılmadan istediği şirkete verebilmek amacıyla, aynı iş için bir ay arayla iki ayrı ihale düzenledi.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 1 Aralık 2022 ve 6 Ocak 2023 tarihlerinde “2023 Yılı Diyanet Çocuk Duvar Takvimi (12 Yaprak) Basım Hizmet Alım İşi” adıyla iki ayrı ihale düzenledi.

İhaleler, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen parasal limit olan 728 bin TL’nin altında kalan ihalelerin pazarlık yöntemiyle düzenlenmesine olanak sağlayan 21/F maddesiyle düzenlendi ve her iki ihale de aynı iş ikiye bölündüğü için 728 bin TL’lik parasal sınırın altında kaldı.

Diyanet’in pazarlık yöntemini kullanabilmek için yaptığı bu uygulamanın kazananı ise Başak Matbaacılık oldu. Diyanet’ten aldığı yüzlerce milyon liralık ihalelerle sıklıkla gündeme gelen Başak Matbaacılık, 1 Aralık 2022’de düzenlenen ihaleyi 708 bin 750 TL karşılığında, 6 Ocak 2023’te düzenlenen ihaleyi ise 724 bin 500 TL karşılığında kazandı. Çocuk takviminin basılması için Diyanet’in kasasından çıkan toplam para ise 1 milyon 433 bin 250 TL oldu. İhale kapsamında kaç adet takvim bastırılacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

SAYIŞTAY UYARMIŞTI

Diyanet’in geçmiş yıllarda keyfi olarak 21/B pazarlık usulü ile düzenlediği ihaleler Sayıştay denetçilerine takılmış ve Diyanet’in 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki rekabet, eşit muamele ilkelerine aykırı davrandığını vurgulamıştı.

Kamu kurumlarının, 728 bin TL’lik parasal sınırın üzerindeki ihalelerde pazarlık yöntemini kullanabilmesi için doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen bir durumun oluşması gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KURALSIZ KURUMLAR HALİNE GELDİ
24.01.2023 22:36
DİYANET BASKANLIĞI ANAYASA KURALLARI DIŞINDA KALDIGI İÇIN TÜIK GİBİ MERKEZ BANKASI  
 
Tekin Ertürk
24.01.2023 22:35
Müslümanım diyen herkes onun özü olan Ahzab 37.50.51. Muhammed 15. Nebe 33. ve 34. ayetlerinden başlayıp YÜCE KURAN'ı iki kez okumalıdır.  
 
Nesrin Kurnaz
24.01.2023 22:26
Yerli milli dini nitelikte ihale yöntemi bu şekilde mi oluyor ki acep?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
2
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
3
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
5
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
7
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.