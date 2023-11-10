Sayıştay’dan İBB’ye ‘ücretsiz yolcu taşıma’ cezası

Sayıştay, İBB’nin milli ve dini bayramlarda ücretsiz yolcu taşımasını kanuna aykırı buldu. Sayıştay, İBB’nin yöneticileri ve meclis üyelerine para cezası kesti.

Sayıştay’dan İBB’ye ‘ücretsiz yolcu taşıma’ cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dini ve milli bayramlarda, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ve İstanbul’un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta, üniversite sınavlarının yapıldığı günler ile okulların açıldığı günlerde vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlıyor. İBB'nin bu kamu hizmeti Sayıştay'ın raporlarına girdi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sayıştay ücretsiz ulaşım sağlayan İBB’nin kamu zararına neden olunduğunu belirtti.

'KANUNA AYKIRI'

Ücretsiz ulaşımın sadece 65 yaş üstü yurttaşlar için sağlanabileceğini ve sadece öğrencilerin indirimli yolculuk yapabileceğini, bunun dışındaki ücretsiz ve indirimli yolcu taşıma kararlarının kanuna aykırı olduğunu belirten Sayıştay, İBB ile meclis üyelerinin “kamu zararına neden olduğunu” öne sürdü.

Yaklaşık 161 milyon TL’lik kamu zararına imza atıldığını savunan Sayıştay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye yöneticileri ve ücretsiz ulaşım kararlarını alan İBB Meclis üyelerinden bu zararın tahsil edilmesine karar verdi. İBB’deki tüm meclis üyeleri Sayıştay’ın kararına itiraz ederken kararın kesinleşmesi halinde 312 meclis üyesinin kişi başı yaklaşık 520 bin TL ödeme yapması gerekecek.

ANNE KART'I DA MEVZUATA AYKIRI BULMUŞTU

Öte yandan Sayıştay daha önce de İstanbul'da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalandığı 'Anne Kart’ı' mevzuatta aykırı bulmuştu. Sayıştay bu kararın yasaya uygun olmadığını belirterek, denetim raporunda “Hangi amaçla olursa olsun, hizmet sunumunda ücretsiz veya indirimli tarife uygulama belirleme yetkisi 4736 sayılı Kanun gereğince Cumhurbaşkanına aittir” ifadelerine yer vermişti.

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