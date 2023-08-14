Sazan sarmalıyla dolandırmaya 2 gözaltı

Zonguldak'ta iki dolandırıcı başkasına ait aracı kendilerine aitmiş gibi göstererek satmaya çalışırken yakalandılar.

KAYNAK: DHA
Sazan sarmalıyla dolandırmaya 2 gözaltı


M.G. ile S.C., Adana’da bulunan başkasına ait bir aracı kendi araçları gibi ilan vererek satışa çıkardı. Zonguldak’ta S.C., telefonda anlaştıkları kişiyle satış işlemi yapmak için notere gitti. Noter görevlileri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden S.C.’yi Zonguldak’ta, M.G.’yi ise Adana’da gözaltına aldı.

İki şüphelinin sazan sarmalı olarak bilinen başkasının aracını kendi araçları gibi göstererek satmaya çalışarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişi üzerinden, aynı yöntemle bir kişiyi 695 bin TL dolandırdıkları, parayı da kripto borsasına yatırdıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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