'Sazan Sarmalı'yla milyonluk vurgun. Dolandırıcıların bu tuzağına düşmeyin

İnternet üzerinden “otomobilini satılığa çıkaran” ile “satın almak isteyeni” buluşturan ve “sazan sarmalı” denilen yöntem ile dolandırıcılar bir kişi 950 bin TL dolandırdı.

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre; İnternet üzerinden aracını satılığa çıkaran A.B.'yi telefonla arayan bir kişi, bu aracı 950 bin liraya almayı kabul etti ve ilanı kaldırmasını söyledi.

KENDİ İSMİYLE İLAN AÇTI

İddiaya göre telefonla arayan kişi, A.B.'nin ilanı kaldırmasının hemen ardından ilanın fotoğraflarını kendi ismiyle tekrar 750 bin liradan satışa koydu. Araç sanki kendi aracıymış gibi ilanı yayımladı. Piyasanın yaklaşık 150 bin ile 200 bin lira altında olan ilanı gören bir başka alıcı, arayıp aracı o fiyata almak istediğini söyledi.

SAZAN SARMALI

Sazan Sarmalı adı verilen yöntemle, aracın asıl sahibi ile 950 bin liralık aracı 750 bin liraya almak isteyen kişiyi noter yakınlarında buluşturmak olayın ilk aşaması. Dolandırıcı, A.B.'ye aracı 950 bin liraya alacağını söyleyip onu noter yakınına çağırıyor. Diğer kişiyi de, aracı 750 bine satacağını söyleyip çağırıyor.

İşin püf noktası ise iki tarafa da aracı, "Ben komutanıma, müdürüme ya da bir başka yakınıma alıyorum ya da onun aracını satıyorum" sözleriyle tarafları ikna etmek. Aracı uygun fiyata aldığını düşünen kişi 750 bin lirayı dolandırıcının hesabına geçerken alım satım işi oldu bittiye geliyor.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro ekipleri A.B.'nin olayla ilgisinin olmadığını ortaya çıkardı.

PARAYI KRİPTO PARA PİYASASINA AKTARDI

Paranın da gönderilen İBAN üzerinden, kripto para piyasalarına aktarıldığı tespit edildi.

YETKİLİLER “SAZAN SARMALI”NA KARŞI UYARDI

Son zamanlarda bu Sazan Sarmalı, vurgununun arttığı belirtilirken yetkililer araç alım satımında dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.