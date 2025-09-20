Sazlık alanda yangın paniği!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında bulunan sazlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Emmili Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.