Scarface'in Chi Chi'si sizlere ömür

Salazar'ın menajeri ve aynı zamanda en yakın arkadaşı olan Ann Wingsong, TMZ adlı medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, oyuncunun hafta sonu Brooklyn'deki arkadaşının evinde uykusunda hayatını kaybettiğini söyledi.

Wingsong, Pazar sabahı arkadaşının Salazar'ı kontrol etmek içinyanına gittiğini ve cesedini yatakta bulduğunu söyledi.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı ancak menajeri Salazar'ın bir süreden beri kalp sorunları yaşadığını söyledi.

ÁNGEL SALAZAR KİMDİR?

Ángel Salazar, Küba asıllı Amerikalı bir aktör, komedyen ve stand-up sanatçısıdır. 1956'da Küba'da doğan Salazar, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak zorlu bir hayat sürdü, ancak komediye olan yeteneği ve tutkusuyla kendine bir kariyer inşa etti.

Salazar'ın aktörlük kariyeri, 1980'lerin başında başladı. İlk olarak komedi kulüplerinde sahne alarak dikkat çekti ve kısa sürede televizyon dizileri ve filmlerde küçük roller almaya başladı. Onun en bilinen ve kariyerini şekillendiren rolü, 1983 yapımı ünlü film Scarface'de canlandırdığı Chi Chi karakteridir.

Al Pacino'nun başrolünde olduğu bu film, Salazar'ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Scarface, sadece sinema tarihinin en ikonik filmlerinden biri olarak kalmadı, aynı zamanda Salazar'a geniş bir hayran kitlesi kazandırdı.

Salazar'ın oyunculuk kariyeri, genellikle yan rollerde yer almasına rağmen, dikkat çekici performanslarıyla tanınır. Carlito's Way (1993) filminde de yine Al Pacino ile birlikte çalıştı ve Pachanga karakteriyle izleyicinin hafızasında yer etti. Bu filmdeki performansı, onun Latin kökenli oyuncular arasında saygın bir konuma ulaşmasına yardımcı oldu.

Televizyon kariyerinde ise In the Heat of the Night ve The Perez Family gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Televizyonda yer aldığı roller genellikle komedi ağırlıklıydı ve bu rollerle, seyircilerin gönlünde taht kurdu. Salazar'ın komediye olan yeteneği, sahne şovlarıyla da büyük beğeni topladı. Kendi stand-up gösterileri ile ülke genelinde turlar düzenledi ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Salazar, kariyeri boyunca birçok ödül ve onur kazandı. Scarface ve Carlito's Way filmlerindeki performansları, Latin Film Eleştirmenleri Derneği tarafından büyük övgü aldı. Ayrıca, Miami Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Salazar, zaman zaman Hollywood'un Latin kökenli oyunculara yönelik sınırlı fırsatlarını eleştirdi. Buna rağmen, cesur performansları ve sahne arkasındaki çalışkanlığıyla kendi kariyer yolunu çizdi. Kendi kültürünü ve köklerini yansıtan roller seçmesi, onun kariyerinde belirleyici bir etken oldu.

Salazar’ın kariyeri, aynı zamanda çeşitli bağımsız film projelerine katılmasıyla da dikkat çekti. Latin ve Küba kültürünü beyaz perdeye taşımak amacıyla pek çok bağımsız projede yer aldı. Bu projeler, büyük ticari başarılar elde etmese de, Salazar’ın sanatsal katkılarını zenginleştirdi.

Bugün Ángel Salazar, hem film endüstrisinde hem de stand-up sahnelerinde etkisini sürdüren bir isimdir. Kariyerinin zirvesindeyken bile mütevazı ve halkın içinden biri olarak kalmayı başarmıştır.

Salazar, Hollywood'un zorlu dünyasında yer edinmiş, kararlı bir sanatçı olarak hafızalarda kalacak.