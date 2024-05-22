Scarlett Johansson yapay zekayı suçladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Scarlett Johansson yapay zekayı suçladı

Scarlett Johansson yapay zeka robotunun sesini çaldığını iddia etti.

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, yapay zeka şirketi OpenAI ile karşı karşıya geldi.

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Daha önce şirketin sohbet robotunda kendi sesinin kullanılması için teklif aldığını söyleyen 39 yaşındaki oyuncu, Sky adlı robotun sesinin kendi sesine "korkutucu derecede" benzediğini söyledi.

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Robot Sky’ın sesinin Johansson'un 2013'te yayınlanan başlıca rolünü Joaquin Phoenix’in oynadığı ‘Her’ isimli filmdeki sesine benzetildiğini söyleyen yıldız, bu olayın kendisini çok kızdırdığını söyledi.

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Yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI ise Sky isimli robotun oyuncunun sesini taklit etmediğini, robotta kullanılan 5 sesin de işbirliği yapılan seslendirme sanatçılarından alındığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

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Kullanıcılara metinleri sesli olarak okuyan Sky adlı yeni robot, geçtiğimiz hafta kullanıma açılmıştı.

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