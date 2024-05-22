Scarlett Johansson yapay zekayı suçladı

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, yapay zeka şirketi OpenAI ile karşı karşıya geldi.

Daha önce şirketin sohbet robotunda kendi sesinin kullanılması için teklif aldığını söyleyen 39 yaşındaki oyuncu, Sky adlı robotun sesinin kendi sesine "korkutucu derecede" benzediğini söyledi.

Robot Sky’ın sesinin Johansson'un 2013'te yayınlanan başlıca rolünü Joaquin Phoenix’in oynadığı ‘Her’ isimli filmdeki sesine benzetildiğini söyleyen yıldız, bu olayın kendisini çok kızdırdığını söyledi.

Yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI ise Sky isimli robotun oyuncunun sesini taklit etmediğini, robotta kullanılan 5 sesin de işbirliği yapılan seslendirme sanatçılarından alındığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Kullanıcılara metinleri sesli olarak okuyan Sky adlı yeni robot, geçtiğimiz hafta kullanıma açılmıştı.