Schafer’da Anneler Günü’ne özel indirimler sunuluyor

Türkiye çapında 67 mağazası ve 2.000 adedi aşan satış noktasında sunduğu özgün, şık ve dayanıklı ürün çeşitliliği ile sektörün öncü markası olan Schafer, Anneler Günü’nde de “Onu Mutlu Edecek Her Sürprizinde Schafer Yanında” mottosuyla müşterilerine yüksek kaliteli ürünlerini avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Schafer, Anneler Günü’ne özel küçük ev aletlerinden züccaciyeye uzanan geniş ve çeşitli ürün yelpazesinden seçili ürünlerde geçerli olmak üzere müşterilerine sepette %50’ye varan indirim avantajı sağlıyor.

Schafer tarafından hazırlanan Anneler Günü ürün yelpazesinde, pişirme kategorisinden Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti, küçük ev aletleri kategorisinden Robusta Filtre Kahve Makinesi ve Coffee Point Türk Kahve Makinesi, mutfak kategorisinden Iron Man Termos ve Cory Rüzgâr Gülü Döküm Kek Kalıbı, sofra kategorisinden ise Magic Line Kahve Fincanları, Froh Kalpli Kupa, Mixed Seti ve Crispy Serisi gibi farklı kullanım alanlarına uygun çeşitli seçenekler bulunuyor.

Schafer pişirme kategorisinde yer alan Pro Cast Mini Döküm Tencere Seti 1’er adet 14 cm tava, derin tencere ve kapağı, tencere ve kapağından oluşan 5 parçadan oluşuyor.

Rosegold, kırmızı ve siyah renk alternatifleri bulunan bu set mutfakta harikalar yaratan annelere yakışacak bir hediye seçeneği oluyor.

Özel günlerde ilk akla gelen tariflerden biri olan kekleri hazırlamak için mükemmel bir yardımcı olan Cory Rüzgâr Gülü Döküm Kek Kalıbı ısıyı eşit biçimde yayarak tam kıvamında kabarmış kekler pişirebiliyor. Rüzgâr Gülü Döküm Kek Kalıbı dayanıklı malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ GÖZ DOLDURUYOR

Schafer sofra grubunda yer alan onlarca çeşit üründen biri olan porselen Mixed Serisi, modern çizgisel tasarımlı çay ve kahve fincanları, pasta ve kâseyi kapsayan ürünleriyle ikramlara zarafet katıyor.

Tekli satılan porselen Crispy Serisi ise pasta tabağı, çerezlik, çay ve kahve fincanlarını kapsayan ürün çeşitliliği ile sunumlarına özenen anneler için bir hediye alternatifi olarak ön plana çıkıyor.

Bej ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Crispy Serisi modern tasarımı ile de dikkat çekiyor. Porselen yapısı ve kalpli desenleriyle anneleri mutlu edecek Froh Kalpli Kupa ve seramik 2’li Magic Line Kahve Fincanları ise Schafer’ın Anneler Günü için hazırladığı hediye seçenekleri arasında yer buluyor.

Şık ve minimal bir tasarıma sahip olan, 800W ısıtma gücüne sahip Robusta Filtre Kahve Makinesi 1,25 ml kapasiteli cam demliğiyle tek seferde 10-12 fincana kadar kahve pişirebiliyor. Damlatma önleyici sistemi sayesinde güvenli bir kullanım sağlayan makinenin rahat bir temizlik için çıkarılabilir filtresi de bulunuyor. Tek tuşla açma/kapama ve güç ışığı ile pratik bir kullanıma sahip olan Robusta Filtre Kahve Makinesi kahveyi sıcak tutan ısıtıcı tabanı ile kahve sever anneleri memnun edecek performans sağlıyor.

KAHVENİN TAŞMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

İçecekleri 4-6 saate kadar sıcak/soğuk tutma özelliğine sahip olan Schafer Iron Man Çelik Termos, 350 ml’den 400 ml’ye kadar farklı hazne seçenekleri ile tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Antrasit, mavi ve fuşya renk seçenekleri bulunan Iron Man Çelik Termos’un sızdırmaz ergonomik tasarımı sayesinde Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesinde hazırlanan kahveler annelere çocuklarıyla vakit geçirirken güvenle eşlik ediyor.

Coffee Point Türk Kahvesi Makinesinin ise 4 fincan Türk kahvesi yapabilme kapasitesi bulunuyor. Sağ ve sol el kullanımına uygun ergonomik çift akıtma ağızlı cezvesi ile kullanım kolaylığına sahip olan ürün, 10 saniyede otomatik kapanma, sesli ve ışıklı uyarı sistemi ve taşmayı önleyen algılama teknolojisi ile güvenli kullanım sağlıyor.