Schengen vizesi alamayanlara 1 günde vize. Tatil tercihleri değişti

Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen vatandaşların Schengen vizesi başvurularında kriz devam ediyor. Randevularda uzun bekleme süreleri ve bu başvuruların tamamına verilen ret yanıtları alternatif turistik destinasyonlara yönelmeleri başlarken Schengen vizesinin cazibesini yitirmesine neden oldu.

Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 2023 yılı verilerine göre,1 milyon 55 bin 885 başvuruyla en çok vize başvurusu yapan 2. ülke durumunda. Başvurular sonucunda 612 bin 841 kişiye çok girişli uniform Schengen vizesi verilirken, ret oranı ise 2022'ye göre 6 puan yükselerek yüzde 21,7'ye yükseldi.

Geri çevrilen kişi oranındaki artışların tatilcileri ilgisinin başta Dubai olmak üzere, Mısır, Bali, Umman, Katar gibi alternatif turizm destinasyonlarına kaymasına neden olduğunu belirten Birleşik Arap Emirlikleri tarafından direkt yetkilendirilmesi bulunan resmi acente DubaiVizeAl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akdemir, 1 günde online başvuruyla Dubai vizesi alınabildiğini anlattı.

Burak Akdemir, “Vize kriziyle zaman ve maddi kayba uğramak istemeyenler, rotalarını turistik cazibe merkezi Dubai'ye yöneliyor. Dubai Vizesi Yetkili Başvuru Merkezi olarak Türk pasaportu sahiplerine online başvuru ile 1 günde turist vizesi alma imkanı veriyoruz ” diye konuştu.



"ONAYLANMAYAN VİZELER ZAMAN PARA KAYBINA NEDEN OLUYOR"

Sorunsuz tatil yapmak isteyenlerin kolay vize ya da vizesiz ülkelere seyahat seçeneklerini değerlendirdiklerini belirten DubaiVizeAl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akdemir, “Schengen vize başvurularında son dönemde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Ancak, vize başvurusu için gerekli olan randevular ileri tarihlere verilmekte, hatta bazen gerçekleştirilmek istenen seyahat tarihinden bile geç tarihlere randevu veriliyor. Başvuruların reddedilmesi ya da randevunun geç verilmesi sonucunda başvuruda bulunanların hem yatırdıkları harçlar yanıyor hem de tatil için ödedikleri bedelin belli bir kısmı ceza olarak kesiliyor. Üstelik, ilk seferde reddedilen vize başvurularının sonraki başvurularda çıkma ihtimali daha da düşüyor. Vatandaşlarımız, bu kadar stresin üstüne bir de istedikleri tatili gerçekleştirmiyorlar” diye konuştu.



ÇALIŞMA VİZESİ DE VERİLİYOR

“Türk tatilciler daha kolay erişilebilir ve vizesiz destinasyonlara yöneliyor. Bu durum, Dubai gibi turistik cazibe merkezlerine olan talebi artırmakta” diyen Burak Akdemir, “Dubai Vizesi Yetkili Başvuru Merkezi olarak, eşsiz turistik yerleri, Türk damak tadına yakın yemek seçenekleriyle, deniziyle kumuyla, alışverişiyle, gece hayatıyla gidenlerin tekrar gitmek istediği Dubai'ye online başvuruyla 1 günde vize hizmeti veriyoruz. Dubai vizesi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 emirlikte geçerli. Dubai, son derece çekici turistik aktiviteleri ve şehir hayatındaki çekiciliklerle dikkat çekiyor. Dubai Türk tatilcileri her geçen gün alternatif bir destinasyon olarak öne çıkıyor” dedi.

Aydemir diğer yandan bir aylık 2 aylık tek ya da çok girişli Dubai vizelerinin yanı sıra 2 yıllık freelancer serbest çalışma vizesi, ekspres vize de verildiğini vurguladı.