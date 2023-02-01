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Schengen vizesinde yeni dönem. İlk aşama tamam

Avrupa Parlamentosu (AP), Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:48
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Schengen vizesinde dijital başvuru dönemi başlıyor

Schengen vizesinde yeni dönem. İlk aşama tamam
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AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını hedefliyor.

Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.

AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.

MALİYETLER VE İŞLEMLER AZALACAK

Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor.

Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.

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