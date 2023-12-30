Schumacher tekrardan ayağa kalkacak mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Schumacher tekrardan ayağa kalkacak mı?
Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher’den tam 10 yıldır sağlıklı bilgi alınamıyor.

F1 pistinin en hızlı pilotu Michael Schumacher Alplerde kayak yaparken talihsiz bir kaza geçirdi.

Ünlü Alman sürücünün kazasının üzerinden tam 10 yıl geçti.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Schumacher bir yıl komada kaldıktan sonra tedavi için Cenevredeki evine götürüldü.

KİMSE BİLGİ VERMİYOR

54 yaşındaki sürücü 2014 yılından bu yana evindeydi ancak Alman sürücünün durumu hakkında yıllardır medyaya bilgi verilmedi.

Ancak dünyaca ünlü ismin yeniden ayaklanmasına imkan verilmiyor.

Schumacher 19 yıllık kariyeri boyunca Jordan Benetton Ferrari ve Mercedes için yarıştı.

2012 yılında emekliye ayrılan Alman sürücü kariyeri boyunca 91 yarış kazandı ve Schumacher'in rekoru kırılmadı.

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