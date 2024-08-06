Scooter çetesi tehlike saçıyor

Güney Kore Polisi, geçen pazar günü şehirde dikkatsiz sürücülerin planlı bir şekilde toplanmasına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımın ardından sıkı bir müdahale başlattı ancak sürücüler, internetteki cesaret gösterilerine rağmen olay yerine gelmedi.

Kendilerini "Ttareungyi Pervasız Sürüş Grubu" diye tanımlayan çete, Seul'ün halka açık bisikletler veya elektrikli scooterlarıyla korku saçıyor.

Sadece yolda hız yapan diğer pervasız sürücülerin aksine, bu grup kaldırımlarda sürerek yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor. Saldırgan ve akrobatik manevralarına "yüzme" diyorlar. Elektrikli scooter ve bisikletlerin kaldırımları kullanması yasaktır, ancak grup bu kuralları hiçe sayıyor.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana Instagram'da tehlikeli davranışlarını sergileyen videolar paylaşıyorlar. 3.200'den fazla takipçisi olan hesap, Pazartesi itibarıyla 64 paylaşım yaptı.

Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı, kontrolden çıkan bir gösterinin önemli can kayıplarına yol açabileceği endişesiyle dokuz bölgeden 123 polis memurunu görevlendirdi ve devriye arabaları ve motosikletler de dahil olmak üzere 53 aracı harekete geçirdi.

Polis, Seul 2. Metro Hattı'nda Seongsu İstasyonu'nun 1 ila 4 numaralı çıkışları yakınlarındaki alanlar, Gangnam'daki Dosan Yolu ve Yongsan Bölgesi'ndeki Jamsu Köprüsü'nün kuzey kısmı da dahil olmak üzere 37 stratejik nokta belirledi.

Polis ayrıca, böyle bir toplantının Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olarak değerlendirileceği ve kazalara ve vatandaşlara rahatsızlık verme ihtimali nedeniyle para cezası uygulanacağı yönünde önceden uyarılarda bulundu.

Pazar günü saat 16.00 ile 20.00 arasında yapılan yoğun müdahale ve operasyonlara rağmen sürücüler olay yerine gelmedi.

Aynı gün polis, kask takmama, ehliyetsiz araç kullanma ve kaldırımda bisiklet kullanma gibi ihlalleri de hedef aldı.