Sebastian Szymanski Fenerbahçe'yi sildi

Transfer konusunda Lazio ve Feyenoord'la adı anılan Sebastian Szymanski sosyal medya hesabındaki Fenerbahçeli formalı profil fotoğrafını kaldırdı.

POLONYA MİLLİ TAKIMI FOTOĞRAFI

Szymanski Polonya Milli Takımı'ndan bir pozunu profil fotoğrafı yaparak ayrılık konusunda sinyalleri verdi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta forma giyen Polonyalı oyuncu 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Mourinho'nun çoğu maçta değişmez ismi olarak dikkat çeken Szymanski'nin piyasa değeri ise 17 milyon dolar.