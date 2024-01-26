Şebboy otu nelere iyi geliyor?

Doğal besinler, hem hastalıklardan korumak hem de sağlık sorunlarına çözüm bulmak için insanların ilgisini çeken bir seçenek oluyor. Bu besinlerden biri de, idrar söktürücü ve kabızlık giderici etkileriyle bilinen şebboy otudur.

Şebboy otu, diğer adıyla gece kokusu, Avrupa kökenli bir süs bitkisidir. Sevgi ve saflığı simgeleyen bu bitki, Farsça’da şebbuy olarak adlandırılır.

Şebboy otunun nasıl yetiştirildiği, faydaları ve kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler şunlardır:

ŞEBBOY OTU NEDİR?

Şebboy otu, tohumla üretilen, iki ya da çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları az, çiçekleri çok ve gösterişlidir. Çiçekleri beyaz, pembe, mor, sarı gibi çeşitli renklerde olabilir. Çiçeklerinin güzel kokusu nedeniyle kozmetik ve tıp alanlarında kullanılır. Çiçekler kurutularak tüketilmelidir ve bir uzmana danışmadan fazla kullanılmamalıdır.

ŞEBBOY OTU FAYDALARI

Şebboy otunun sağlığa pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

-İdrar söktürücü özelliği sayesinde, böbrek ve mesane sağlığına iyi gelir. Ödem ve şişkinlik gibi sorunları önler.

-Kabızlığı giderir ve bağırsak hareketlerini düzenler.

-Yaprakları toz haline getirilip bal ile karıştırılarak macun yapılırsa, çatlaklar ve ağız yaraları için iyileştirici olur.

-Sevgi ve saflığı temsil ettiği için, sevgiliye veya yakın arkadaşa hediye edilebilir. Ayrıca evde veya bahçede süs bitkisi olarak yetiştirilebilir.

ŞEBBOY OTU BAKIMI

Şebboy otunu yetiştirmek ve bakmak için bilmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

-Şebboy otu tohumla yetiştirilir. Son don tarihinden 7-8 hafta önce tohum ekimi yapılır. Sonbaharda dışarıya dikilirse, ilkbahar veya yaz aylarında çiçek açar. -Şebboy otu güneşli yerleri sever. Günde en az 6 saat tam güneş alması gerekir. Ancak çok sıcak havalarda solabilir. Bu yüzden dolaylı güneş alan veya kısmen gölgeli yerler de tercih edilebilir.

-Şebboy otu toprağının nemli olması gerekir. Kuraklık bitkiye zarar verebilir. Düzenli olarak sulamak, çiçeklenmeyi artırır ve bitkinin sağlıklı kalmasını sağlar.

-Şebboy otu hafif alkali toprakları sever. Ancak nötr veya hafif asidik topraklarda da büyüyebilir. Toprağın iyi drene olması ve humuslu veya kumlu olması önemlidir.

-Şebboy otu 30-90 cm arasında boylanabilir. Bakımı iyi yapıldığında 80 cm’ye kadar uzayabilir. Yaprakları az, çiçekleri çok ve gösterişlidir.