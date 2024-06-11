Şebnem Dönmez’den mayolu pozlar! Kim der ki 50 yaşında

50 yaşındaki oyuncu ve sunucu Şebnem Dönmez, Dikili ilçesindeki tatilinden keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Dönmez, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Önceki gün Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafı ile binlerce beğeni alan Şebnem Dönmez, fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Medcezir, Avlu ve Son Yaz gibi birçok projede rol alan Şebnem Dönmez’in Instagram hesabında 165 bin takipçisi bulunuyor.

Dönmez’in fotoğrafına takipçileri tarafından “Çok güzelsin”, “Mükemmelsin Şebnem” ve “Maşallah Şebnem Hanım” gibi yüzlerce yorum yapıldı.