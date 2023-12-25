SEC, Bitcoin ETF başvurusunda son tarihi belirledi!

Kaynak: Haber Merkezi
SEC, Bitcoin ETF başvurusunda son tarihi belirledi!
Kripto para piyasalarında ki gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan gelişmelere ilişkin fiyatlar kripto para piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Habertürk'ün haberine göre, son dönemlerin merak konusu olan Bitcoin ETF gelişmelerine yönelik perde arkası aralandı. SEC tarafından gelen açıklamaya göre sürecin sonuna doğru gelindiği aktarılıyor.

Bitcoin Spot ETF başvurusunu gerçekleştiren 7 şirketin temsilcileriyle görüşme yapan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2 firmaya başvurularındaki son değişiklikleri 29 Aralık tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini söyledi.

SEC, yetkilileri perşembe günü, 2024'ün başlarında Bitcoin spot borsa yatırım fonlarını (ETF) hayata geçirmeyi planlayan en az yedi şirketin temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine detayına göre SEC, ilgili firmaların iki tanesine başvurularındaki son değişiklikleri 29 Aralık tarihine kadar tamamlamalarını istedi.

SEC'in görüştüğü bu firmalar arasında BlackRock, Grayscale Investments, ARK Investments ve 21 Shares bulundu. SEC, 10 Ocak tarihine kadar ARK Investments ve 21 Shares'in başvurularına ilişkin karar verecek.

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