SEC, spot Bitcoin ETF'lere onay verdi

Kaynak: AA
SEC, spot Bitcoin ETF'lere onay verdi
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onayladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını açıkladı.

Komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatan Gensler, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etti.

ABD'de federal mahkemenin geçen yıl SEC'in başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu anımsatan Gensler, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu söyledi.

SEC'in verdiği onayın, ETF'lere yönelik olduğunun altını çizen Gensler, kararın kripto varlık menkul kıymetlerine ilişkin listeleme standartlarını onaylama isteğini göstermemesi gerektiğini vurguladı.

Gensler, kripto varlıkların büyük çoğunluğunun yatırım sözleşmeleri olduğunu ve dolayısıyla federal menkul kıymetler yasalarına tabi olduğunu belirtti.

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