Seçil Erzan’ı tefecilerin boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Bankacı Seçil Erzan, Fatih Terim fonu adı altında aralarında futbolcuların da olduğu 18 ünlü ismi dolandırdı.

Sisteme 10 milyon lira yatıran "Muci" lakaplı İranlı Hakkani, parasını talep ettiği fakat alamadığı Erzan'ı kaçırdı. Boş bir araziye götürüp video çeken Hakkani, Erzan'a söylediklerini tekrarlattı.

Erzan'ın yüzündeki şişlikler ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Erzan, iddianamede Hakkani tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

TEFECİLER EVİNDEN ALDI

Kamuoyunda tanınan futbolcuları kandırıp milyonlarca dolar vurgun yapan ve tefeciler tarafından tehdit edildiğini iddia eden Seçil Erzan'ın o anlara ait videosu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DE BUNLARI DEDİ

Çekilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma." ifadelerini kullanıyor.

Erzan'ın görüntülerde yüzünün şiş olması dikkatlerden kaçmadı.

MUCİ KİM?

Erzan'ın Muci diye bahsettiği kişi ise iddianamede adı geçen ve aynı zamanda Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi İranlı Hakkani. İranlı Hakkani'nin de saadet zincirinde ve Erzan'a para verenlerden biri olduğu biliniyor. Hakkani'nin, Erzan'dan daha fazla para istemesi üzerine Erzan'ın Tefeci Süleyman Aslan'a giderek 10 milyon lira aldığı iddia ediliyor.

10 MİLYONA 14 MİLYONLUK İMZA

Erzan, İranlı Hakkani ile birlikte 10 milyon liraya karşılık 14 milyon liralık senet imzaladığını ve bunu elden ödediğini ifade etti.

Erzan, "Ayrıca Süleyman Arslan 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Arslan'a ödedim. Bu zamana kadar Arslan'a çok fazla faiz ödedim." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen dolandırıcılıkta; eski banka müdürü Seçil Erzan; ünlü futbolcu ve iş insanlarından yüksek faiz vaadiyle para toplamış ancak geri ödememişti.

Erzan'ın paraları "Fatih Terim Fonu" altında topladığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu davada dolandırılan milyonlarca lira kayıp.

Paraların banka kayıtlarına girmediği bilinirken, Erzan'ın, paraları nerede kullandığı da bilinmiyor. Herkes bu paraların nereye gittiğini konuşuyor.

Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise 13 milyon 900 bin dolarının kaybolduğu da iddia edildi.