Seçil Erzan’ın ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı. Raporlara da geçti

Gündeme boma gibi düşen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada MASAK analiz raporu ortaya çıktı. Rapora göre Seçil Erzan, "75 bin lira" maaş alıyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan ve diğer şüphelilerle ilgili hazırlanan MASAK raporu da dosyaya girdi.

ERZAN 75 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank ünvanlı işyerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK’lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75.060 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.

ALDIĞI ARSAYI 21 GÜN SONRA SATMIŞ

Seçil Erzan analiz raporunda dikkat çeken bir diğer detay ise milyonlarca liralık arsa satışı

Seçil Erzan adına kayıtlı gayrimenkul bilgisinin bulunduğu ve bunun “intikal” sebebi ile edinildiği belirtilen raporda, “fakat” denilerek şu ayrıntıya dikkat çekiliyor:

“Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği” bilgisi yer alıyor.

Seçil Erzan’ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğuna yer veren raporda; banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı para transferlerinin de görüldüğü anlatılıyor.

BOZCAADA DETAYI

Üzerinde motorlu taşıt kaydı bulunmadığı belirtilen raporda, Seçil Erzan’ın 2022 yılı mart ve nisan aylarında toplamda 119 bin TL tutarlı iki adet bireysel ihtiyaç kredisinin bulunduğu yer alıyor.

Ayrıca Seçil Erzan’ın, bankacılık transfer işlemlerinin işlem açıklamalarının incelemesinde: "Bozcaada" ifadesine sık rastlanıldığına da dikkat çekiliyor.

Raporda ayrıca Erzan’ın, 17 Mayıs 2022 tarihinde intikal yolu ile edindiği Çanakkale ili Bozcaada ilçesi 374 ada 28 parseldeki bağ niteliğindeki % 75 hisse oranlı taşınmazının da bulunduğu; göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor.

YÖRÜK KARDEŞLER DETAYI

Dosyada; şüpheli ve tutuklu bulunan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük ile ilgili de çalışma yapan MASAK, Ali Yörük’ün 2006-2021 yılları arasında Köşkdere Otomotiv’de satış yöneticisi olduğu ve 2023’ten sonra da 25 gün Atilla Yörük’ün yanında 8674 lira ücretle çalıştığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Ali Yörük ve eşinin üzerinde olan tamamı Tekirdağ’da bulunan, toplam 16 adet arsa, tarla ve evi 2019-2022 arasında satın aldıkları ortaya çıktı. MASAK Ali Yörük’le ilgili 2022 ve 2023 yıllarına ait şüpheli bulduğu işlemleri şöyle sıraladı.

­- Ali Yörük’ün 24 ayrı işlemle toplam 1 milyon 812 bin 500 lirayı Atilla Yörük’ün hesabına göndermesi.

- Tek işlemde Gedik Yatırım Menkul Kıymetler’e, 700 bin lira gönderilmesi.

- Aslı Yörük, arsa satış bedeli olarak kendi hesapları arasında iki işlemde, 1 milyon 233 bin lira transfer etmesi.

- Atilla Yörük’e 11 işlemle 2 milyon 516 bin lira göndermesi.