Seçim başlamadan tutanak tutuldu. CHP'nin itirazı üzerine tutanaklar yakıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda seçim başlamadan tutanakların imzalatıldığı ortaya çıktı. CHP'nin itirazı üzerine tutanaklar yakılarak imha edildi.

Seçim başlamadan tutanak tutuldu. CHP'nin itirazı üzerine tutanaklar yakıldı

Editör: Ersoy Özdem

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oylaması saat 8 itibarıyla başladı. Oy kullanma işleminin başlamasının ardından Türkiye'nin dört yanından usulsüzlük ve gerginlik haberleri gelmeye başladı.

Bu haberlerden biri de Manisa'dan geldi.

Twitter üzerinden haber paylaşımı yapan Solcu Gazete isimli hesabın aktarımına göre; Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda 1232 numaralı sandıkta seçim başlamadan tutanaklar imzalatıldı.

CHP'li görevlilerin durumu tespit etmesi üzerine tutanaklar yakılarak imha edildi.

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