Seçim bitti dolar şimdi ne olacak? ABD'li banka açıkladı

Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’deki gerçekleşen yerel seçimlerin büyük ölçüde sorunsuz geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

MERKEZ BANKASI’NIN REZERVLERİNDE CİDDİ KAYIP VARDI

Bloomberg HT'nin aktardığı rapora göre, yıl başından beri gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu söylendi.

MEVCUT POLİTİKALAR DEVAM EDERSE TL DEĞER KAZANACAK

Bununla beraber sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı ifade edildi. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği öngörüldü. Yapılan öngörüye göre TL, dolar karşısında değer kazanması bekleniyor.